Зустріч лідерів України та Азербайджану: про що домовились Порошенко з Алієвим

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Туреччини провів зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та домовився про співпрацю між країнами у енергетичній сфері.

Про це український глава держави повідомив у своєму Twitter.

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Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері,

– розповів Порошенко.

Окрім того, президент Азербайджану запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор.

Також, обидва президенти "із задоволенням констатували" активізацію українсько-азербайджанського діалогу на всіх рівнях, а також ефективну роботу двосторонніх механізмів секторальної співпраці.

Зокрема, у контексті підготовки до проведення у Києві чергового засідання Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва було відзначене суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами за підсумками минулого року.