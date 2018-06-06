Порошенко порозмовляв з Трюдо: про що домовились політики

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони скоординували позиції напередодні саміту "Великої сімки" (G7), який відбудеться 8-9 червня у канадському Шарлевуа.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Також Порошенко розповів Трюдо про розвиток ситуації на Донбасі та порушення Росією мінських домовленостей, що тривають, а також – провокування Москвою напруги на Азовському морі.

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"Було обговорено подальшу консолідацію підтримки України на рівні "Великої сімки" як у питанні відновлення територіальної цілісності та посилення політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією, так і в питанні підтримки реформаторських зусиль Президента України", – зазначили у прес-службі Порошенка.

Також у розмові політиків було відзначено важливість розгортання миротворчих сил під егідою ООН для врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони також наголосили на необхідності подальшого тиску на Росію для звільнення усіх незаконно утримуваних українських політв'язнів.