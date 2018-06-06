Порошенко поговорил с Трюдо: о чем договорились политики

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны скоординировали позиции в преддверии саммита "Большой семерки" (G7), который состоится 8-9 июня в канадском Шарлевуа.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также Порошенко рассказал Трюдо о развитии ситуации на Донбассе и нарушении Россией минских договоренностей, которые продолжаются, а также – провоцировании Москвой напряжения на Азовском море.

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"Была обсуждена дальнейшая консолидация поддержки Украины на уровне "Большой семерки" как в вопросе восстановления территориальной целостности и усиления политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией, так и в вопросе поддержки реформаторских усилий Президента Украины", – отметили в пресс-службе Порошенко.

Также в разговоре политиков была отмечена важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны также отметили необходимость дальнейшего давления на Россию для освобождения всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.