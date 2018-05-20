МЗС вимагає від Росії звільнити понад 60 політв'язнів-українців

Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії. Понад 60 українців ув'язнено у окупованому Криму.

Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

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Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії, понад 40 – в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців,

– зазначила вона.

Як повідомляє Українська правда, за даними правозахисників, загалом у Росії та окупованому Криму за політичними мотивами ув’язнено від 70 до 75 українців. Зокрема, в РФ за політичними мотивами ув'язнено орієнтовно 30 українців, станом на травень 2018 року місцеві суди вже ухвалили вироки 17-м з них.