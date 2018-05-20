МИД требует от России освободить более 60 политзаключенных-украинцев
По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в России. Более 60 украинцев арестованы в оккупированном Крыму.
Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
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По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в России, свыше 40 – в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников,
– отметила она.
Как сообщает Украинская правда, по данным правозащитников, в целом в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам посажены от 70 до 75 украинцев. В частности, в РФ по политическим мотивам заключены ориентировочно 30 украинцев. По состоянию на май 2018 года, местные суды уже вынесли приговора 17 из них.