МИД требует от России освободить более 60 политзаключенных-украинцев

По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в России. Более 60 украинцев арестованы в оккупированном Крыму.

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в России, свыше 40 – в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников,

– отметила она.

Как сообщает Украинская правда, по данным правозащитников, в целом в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам посажены от 70 до 75 украинцев. В частности, в РФ по политическим мотивам заключены ориентировочно 30 украинцев. По состоянию на май 2018 года, местные суды уже вынесли приговора 17 из них.