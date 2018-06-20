Порошенко подписал закон о военной службе: что изменится

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы".

Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

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Как подчеркивается, реализация документа позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Таким образом, согласно изменениям, которые теперь будут действовать:

– с 23 до 30 лет повышается возраст приема граждан в курсанты высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу офицерами или сержантами;

– до 60 лет повышается предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс;

– в особый период продолжается военная служба по новому контракту сроком от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу за краткосрочным контрактом;

– теперь будет возможность уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продлено после окончания его срока в особый период, а также тем военнослужащим, которые заключили контракт до окончания особого периода или объявления демобилизации;

– у военнослужащих, признанных решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, появляется возможность продолжать прохождение службы, но на тех воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Добавим, что вышеупомянутым документом внесены изменения в Законы Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О воинской обязанности и военной службе", "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

Напомним, накануне депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, по которому участникам мероприятий Операции объединенных сил на Донбассе предоставляется право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников Антитеррористической операции.