13:44
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко подписал закон о военной службе: что изменится

815 Читати новину українською
Порошенко подписал закон, который поощряет граждан к военной службе
Порошенко подписал закон, который поощряет граждан к военной службе / 24 канал

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы".

Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Читайте также: 20 июня Верховная Рада рассмотрит законопроект о нацбезопасности

Как подчеркивается, реализация документа позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Таким образом, согласно изменениям, которые теперь будут действовать:

– с 23 до 30 лет повышается возраст приема граждан в курсанты высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу офицерами или сержантами;

– до 60 лет повышается предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс;

– в особый период продолжается военная служба по новому контракту сроком от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу за краткосрочным контрактом;

– теперь будет возможность уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продлено после окончания его срока в особый период, а также тем военнослужащим, которые заключили контракт до окончания особого периода или объявления демобилизации;

– у военнослужащих, признанных решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, появляется возможность продолжать прохождение службы, но на тех воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Добавим, что вышеупомянутым документом внесены изменения в Законы Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О воинской обязанности и военной службе", "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

Напомним, накануне депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, по которому участникам мероприятий Операции объединенных сил на Донбассе предоставляется право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников Антитеррористической операции.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Петр Порошенко Законопроект Вооруженные Силы Украины Президент Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1420
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
193
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
97
Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
сегодня, 09:30 Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
186
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сегодня, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1246
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук