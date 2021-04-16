Бывшего президента мотоклуба Ивара Келли подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупационных войск. Латвийские прокуроры просят для Келли 5 лет лишения свободы.

Следующее заседание по делу должно состояться 23 апреля. На предыдущем заседании выступал приемный сын подозреваемого.

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Приемный сын Келли отрицает обвинения

Он заверил, что показания отца во время досудебного расследования неправильно записали. Келли якобы никогда не высказывал прокремлевских и пророссийских взглядов.

Поэтому сын подозреваемого не понимает, почему он мог участвовать в войне на Донбассе.

Отец подозреваемого не участвует в процессе

Отец Ивара Келли в процессе решил не участвовать. Такое право у него есть, ведь родственники могут не свидетельствовать друг против друга.

Обратите внимание! Служба безопасности Латвии уверяет, что есть достаточно доказательств того, что Келли воевал на стороне боевиков с февраля 2015 по май 2016 года. В СБ говорят, что подозреваемый входил в состав разведывательно-диверсионной группы. Также есть фото, где похожий на Келли человек участвует в параде в Донецке в 2015 году.

В Чехии сообщника боевиков приговорили к 3 годам тюрьмы

Отметим, что в декабре 2020 года Верховный суд Праги принял беспрецедентное решение. Приговор для Павела Кафры заменили с условного на реальный. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков в 2015 – 2016 годах. Он проведет в тюрьме 3 года.