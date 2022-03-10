Об этом сообщили агентству BNS в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

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Санкции будут продолжаться

В латвийских банках обнаружено одно физлицо и 15 юридических лиц, которые прямо не включены в санкционные списки, но установлена ​​принадлежность или контроль подсанкционных лиц над этими лицами, поэтому их средства были заморожены.

В комиссии отметили, что сумма замороженных средств может увеличиться, учитывая, что анализ еще ведется, а операции по некоторым счетам клиентов с высоким уровнем риска приостановлены на время изучения. В то же время, они добавили, что правительством вводятся новые санкции.

По информации КРФК, латвийский финсектор уже давно рассматривает Россию как юрисдикцию с высоким уровнем риска, поэтому российские депозиты в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и составляют всего 1,1% от общего объема.

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