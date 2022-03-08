Депутат отправился бороться против всех оккупантов свободного мира
Юрашс – председатель юридической комиссии Сейма Латвии и представитель Новой консервативной партии. Информацию о том, что он едет добровольцем в Украину, подтвердил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
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Я могу подтвердить, что он добровольно отправился защищать территорию Украины и бороться против всех оккупантов свободного мира, в частности, защищая демократию в Латвии,
– заявил лидер НКП.
Сообщается, что Юрашс принял решение по личным и моральным причинам.
Функции Юрашса не раскрываются
- Министр юстиции отказался комментировать функции Юрашса в Украине. Это сделано из соображений безопасности.
- Также неизвестно, присоединится ли латвийский депутат к интернациональному батальону территориальной обороны ВСУ.
- Известно, что Юрашс имеет большой опыт оперативной работы. Он окончил латвийскую полицейскую академию.
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