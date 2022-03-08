Депутат вирушив боротися проти всіх окупантів вільного світу
Юрашс – голова юридичної комісії Сейму Латвії та представник Нової консервативної партії. Інформацію про те, що він їде добровольцем в Україну підтвердив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.
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Я можу підтвердити, що він добровільно вирушив захищати територію України та боротися проти всіх окупантів вільного світу, зокрема, захищаючи демократію в Латвії,
– заявив лідер НКП.
Повідомляється, що Юрашс ухвалив рішення з особистих та моральних причин.
Функції Юрашса не розкриваються
- Міністр юстиції відмовився коментувати функції Юрашса в Україні. Це зроблено з міркувань безпеки.
- Також не відомо, чи приєднається латвійський депутат до інтернаціонального батальйону територіальної оборони ЗСУ.
- Відомо, що Юрашс має великий досвід оперативної роботи. Він закінчив латвійську поліцейську академію.
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