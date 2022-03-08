Депутат вирушив боротися проти всіх окупантів вільного світу

Юрашс – голова юридичної комісії Сейму Латвії та представник Нової консервативної партії. Інформацію про те, що він їде добровольцем в Україну підтвердив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.

Варте уваги "Шотландці у справі": яскраве відео добровольців, які воюють проти російських окупантів

Я можу підтвердити, що він добровільно вирушив захищати територію України та боротися проти всіх окупантів вільного світу, зокрема, захищаючи демократію в Латвії,

– заявив лідер НКП.

Повідомляється, що Юрашс ухвалив рішення з особистих та моральних причин.

Функції Юрашса не розкриваються

Міністр юстиції відмовився коментувати функції Юрашса в Україні. Це зроблено з міркувань безпеки.

Також не відомо, чи приєднається латвійський депутат до інтернаціонального батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Відомо, що Юрашс має великий досвід оперативної роботи. Він закінчив латвійську поліцейську академію.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!