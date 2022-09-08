Латвийскую православную церковь отделили от московского патриархата

Так, уже 8 сентября сейм Латвии срочно поддержал законопроект о выводе Латвийской православной церкви из власти Московского Патриархата. Теперь она имеет независимый статус.

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Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и будет предотвращать влияние власти Русской Православной церкви над нашей церковью,

– заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Закон устанавливает порядок утверждения и устранения митрополита, архиепископов и епископов. При этом юридические изменения не касаются канонических вопросов.

Отмечается, что церковь до 31 октября должна удовлетворить устав новым требованиям закона.

Что дает этот законопроект

В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что московский патриархат поддерживает руководящий в России режим и войну, которую россия ведет против Украины.

Президент подчеркнул в аннотации к законопроекту, что отказ от какой-либо связи с патриархом московским является важным вопросом для православных, всего латвийского общества и национальной безопасности.

Левитс также заверил, что Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, юридически признающего автокефальный статус церкви.

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