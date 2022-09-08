Латвійську православну церкву відокремили від московського патріархату

Так, вже 8 вересня сейм Латвії терміново підтримав законопроєкт про виведення Латвійської православної церкви з-під влади Московського Патріархату. Відтепер вона має незалежний статус.

Читайте також Священник московського патріархату передавав росіянам секретні дані про ЗСУ в Сєвєродонецьку

Прийняття закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської Православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської Православної церкви над нашою церквою,

– заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш.

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. При цьому юридичні зміни не стосуються канонічних питань.

Зазначається, що церква до 31 жовтня має увідповіднити статут до нових вимог закону.

Що дає цей законопроєкт

В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха московського над церквою у Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що московський патріархат підтримує керівний у росії режим та війну, яку росія веде проти України.

Президент наголосив в анотації до законопроєкту, що відмова від будь-якого зв'язку з патріархом московським є важливим питанням для православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки.

Левітс також запевнив, що Латвійська Православна Церква та митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку Латвійської держави, яка юридично визнає автокефальний статус церкви.

Раніше – УПЦ (МП) оголосила про незалежність від Москви: дивіться відео