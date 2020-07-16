Новая туристическая достопримечательность появилась на Тернопольщине. Возле села Зарубинцы местная жительница развела настоящий ботанический сад. Цветущие поля местные называют "украинским Провансом".

Как женщина увлеклась цветами

Оксана Федчишин вырастила на своих полях настоящий цветочный рай. Подробнее – в материале 24 канала.

А на Харьковщине Лаванда вместо кукурузы: украинская семья создала свой Прованс – фото

Землю женщина унаследовала от бабушки. Сажать картофель и капусту не захотела, поэтому, начала разводить в полях цветы.

Цветы каждый год будут вас радовать. Они отцветают, одна меняет другую. Весной одни, летом и осенью – другие,

– отметила Федчишин.

Она высадила десятки разновидностей цветов, среди них – краснокнижные. Именно цветы, по словам женщины, помогли ей выздороветь от смертельной болезни, когда врачи только разводили руками.

"Медицина была бессильна и я начала сама себя спасать. Начала читать книги и узнавать о растительном мире. И так я поняла, что лекарство – у нас под ногами. Мы можем лечить сами себя", – пояснила Федчишин.



Оксане Федчишин удалось вылечиться от смертельной болезни / Фото из соцсетей

Лавандовые поля – популярное место для туристов

Сейчас на полях активно цветет лаванда. Ежедневно полюбоваться красотой нежных фиолетовых цветов приезжают сотни людей. Местные называют цветочные поля "Украинским Провансом".

Но кроме нежной красоты и неповторимого аромата, лаванда еще и полезна. Хозяйка ярких полей охотно рассказывает приезжим о лечебных и даже кулинарных свойствах цветов.

Полюбоваться лавандой можно еще несколько недель. Но на смену ей придут другие многолетние цветы. Поэтому путешественников здесь не уменьшится до осени.