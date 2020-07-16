Нова туристична принада з'явилася на Тернопільщині. Біля села Зарубинці місцева мешканка розвела справжній ботанічний сад. Квітучі поля місцеві називають "українським Провансом".

Як жінка захопилася квітами

Оксана Федчишин виростила на своїх полях справжній квітковий рай. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

А на Харківщині Лаванда замість кукурудзи: українське подружжя створило свій Прованс – фото

Землю жінка успадкувала від бабусі. Садити картоплю та капусту не захотіла, тож, почала розводити у полях квіти.

Квіти кожного року будуть вас тішити. Вони відцвітають, одна змінює другу. Весною одні, влітку та восени – інші,

– наголосила Федчишин.

Вона висадила десятки різновидів квітів, серед них – червонокнижні. Саме квіти, за словами жінки, допомогли їй одужати від смертельної хвороби, коли лікарі лише розводили руками.

"Медицина була безсила і я почала сама себе рятували. Почала читати книжки і дізнаватися про рослинний світ. І так я зрозуміла, що лікарство – у нас під ногами. Ми можемо лікувати самі себе", – пояснила Федчишин.



Оксані Федчишин вдалося вилікуватися від смертельної хвороби / Фото з соцмереж

Лавандові поля – популярне місце для туристів

Зараз на полях активно квітне лаванда. Щодня помилуватися красою ніжних фіолетових квітів приїздять сотні людей. Місцеві називають квіткові поля "українським Провансом".

Та окрім ніжної краси і неповторного аромату, лаванда ще й корисна. Господиня яскравих полів залюбки розказує приїжджим про лікувальні і навіть кулінарні властивості квітів.

Помилуватися лавандою можна ще кілька тижнів. Але на зміну їй прийдуть інші багаторічні квіти. Тож мандрівників тут не зменшиться до осені.