"Вору в законе" по прозвищу Лавасогли-Батумский и его пяти "ставленникам" сообщены о подозрении, двое "смотрящих" задержаны, сообщает 24 Канал.

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Уголовный авторитет поддерживал Россию

Лавасогли-Батумский, по данным следователей, входит в ближайшее окружение "вора в законе" Шакро Младшего, поддерживающего Россию в войне против Украины. Шакро хотел использовать связи Лавасоглы в пользу Роси.

Установлено, что с участием подсанкционного Лавасогли-Батумского состоялось преступное собрание, где определились с кандидатурами лиц и назначили их "смотрящими" в СИЗО и Черноморске.

В Одессе задержали "вора в законе", его ставленникам сообщили подозрение / Фото Нацполиция

"Смотрящие" задержаны, ставленникам – сообщено подозрение

Кроме того, среди арестованных и свободы выбрали лиц, которые будут отвечать за сбор и распределение средств "преступного общака", а также за "кураторство" преступных групп, которые планировали "работать" на территории области.

Шестерым представителям криминалитета сообщили о подозрении. Среди них "Лавасогли-Батумский", четверо так называемых "смотрящих" - за госучреждением "Одесский следственный изолятор" и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший "куратор" этого города,

– сообщили в полиции.

Правоохранители провели 29 обысков, изъяли оружие, деньги, наркотики, авто и инструкции, как себя вести и что говорить в случае разоблачения правоохранителями.

"Ворода в законе" собираются объявить в международный розыск, а лиц из его окружения – выдворить за пределы Украины.

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