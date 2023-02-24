В СБУ сообщили, что этот мужчина был одним из лидеров криминальной среды региона. Он почти 10 лет терроризировал жителей Кривого Рога и Криворожского района.

Достойно внимания СБУ переигрывает россиян в контрразведывательной деятельности, агентов задерживают каждый день, – эксперт

Что известно о преступнике

Злоумышленником оказался неоднократно осужденный 65-летний уголовный авторитет, причастный к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.

Для этого участвовал в разрешении искусственных конфликтов, которые для местных предпринимателей создавали подконтрольные ему преступные группировки,

– сообщили в СБУ.

За такую деятельность он брал свой процент от общей суммы "выбитых" денег. Однако, если предприниматели отказывались платить преступникам, участники банд угрожали пострадавшим и их родственникам насилием, физической расправой и уничтожением частного имущества.

Кроме помощи в разрешении конфликтов имущественного характера мужчина координировал преступную деятельность других лиц и помогал в разрешении споров между криминогенными элементами. А также организовывал обеспечение быта осужденных путем поставки в исправительное заведение запрещенных вещей.

Более того, по данным правоохранителей, криминальный авторитет контактировал также с представителями преступной среды России. Среди них, в частности, российские "воры в законе". С ними он периодически координировал свою незаконную деятельность, а также решал вопрос о наполнении так называемого "общака".

Что угрожает криминальному авторитету

Такая деятельность преступника негативно влияла на криминогенную обстановку в регионе, а также расшатывала внутреннюю ситуацию в Кривом Роге. Однако благодаря работе СБУ, Нацполиции при процессуальном руководстве Днепропетровской облпрокуратуры, его деятельность была остановлена.

Правоохранители задокументировали факты правонарушений мужчины и задержали его на попытке очередного получения денег за решение "спорных вопросов" с бизнесом.

Преступнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 255-1 УК Украины "Установление или распространение преступного воздействия". В настоящее время планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители сообщили, что за свои поступки мужчина может лишиться свободы сроком 15 лет заключения.