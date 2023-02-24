В СБУ повідомили, що цей чоловік був одним з лідерів кримінального середовища регіону. Він протягом майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу та Криворізького району.

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Що відомо про злочинця

Зловмисником виявився неодноразово засуджений 65-річний кримінальний авторитет, який причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу.

Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання,

– повідомили в СБУ.

За таку діяльність він брав свій відсоток від загальної суми "вибитих" грошей. Однак якщо підприємці відмовлялися платити злочинцям, учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством, фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Окрім допомоги у вирішенні конфліктів майнового характеру, чоловік координував злочинну діяльність інших осіб та допомагав у вирішенні спорів між криміногенними елементами. А також організовував забезпечення побуту засуджених шляхом постачання до виправного закладу заборонених речей.

Ба більше, за даними правоохоронців, кримінальний авторитет контактував також з представниками злочинного середовища Росії. Серед них, зокрема, російські "злодії в законі". З ними він періодично координував свою незаконну діяльність, а також вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".

Що загрожує кримінальному авторитету

Така діяльність злочинця негативно впливала на криміногенну обстановку в регіоні, а також розхитувала внутрішню ситуацію у Кривому Розі. Однак завдяки роботі СБУ, Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури, його діяльність була зупинена.

Правоохоронці задокументували факти правопорушень чоловіка і затримали його на спробі чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом.

Злочинцеві повідомили про підозру за частиною 2 статтею 255-1 КК України "Встановлення або поширення злочинного впливу". Наразі планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці повідомили, що за свої вчинки чоловік може позбутися волі на строк 15 років ув’язнення.