Начиная с зимы в Карпатах метеорологи не зафиксировали ни одной лавины. Это очень необычное явление для этого региона.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в ежегодном отчете о снеголавинном обеспечении в зимний период. При обследовании склонов гор и проведении снегомерных дозоров работники не обнаружили ни одной лавины. Метеорологи объясняют это малоснежной зимой и интенсивным зарастанием склонов гор кустарниковыми низкорослыми растениями.

Не наблюдалось значительных снегопадов и метелей большой интенсивности. Интенсивность оттепели тоже не была достаточно высокой,

– говорится в отчете.

Сезон был аномальным также по таким характеристикам, как температурный режим, высота снежного покрова, осадки и по другим параметрам.

Отметим, что накопление снега в высокогорье Карпат началось в конце ноября – начале декабря 2019 года, позже, чем год назад.