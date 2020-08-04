Починаючи із зими у Карпатах метеорологи не зафіксували жодної лавини. Це дуже незвичне явище для цього регіону.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у щорічному звіті про сніголавинне забезпечення у зимовий період. Під час обстеження схилів гір та проведення снігомірних дозорів працівники не виявили жодної лавини. Метеорологи пояснюють це малосніжною зимою та інтенсивним заростанням схилів гір чагарниковими низькорослими рослинами.

Не спостерігалося значних снігопадів та хуртовин великої інтенсивності. Інтенсивність відлиги теж не була достатньо високою,

– йдеться у звіті.

Сезон був аномальним також за такими характеристиками, як температурний режим, висота снігового покриву, опади та за іншими параметрами.

Зазначимо, що накопичення снігу у високогір’ї Карпат почалося наприкінці листопада – на початку грудня 2019 року, що пізніше, аніж рік тому.