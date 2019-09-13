Лавренюк цепляется за представителей прошлой власти, чтобы остаться при должности, – Лещенко

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк планирует использовать свои связи с чиновниками из предыдущей власти, чтобы остаться при должности.

Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко. Об этом пишут "Украинские новости".

"Юрий Лавренюк уже занимал аналогичный пост в правительстве Гройсмана. С его именем связывают крышевание всех схем в портах", – написал экс-нардеп.

Как сообщали СМИ, речь идет о масштабных коррупционных схемах, которые организовал Юрий Лавренюк и его подчиненные на предприятиях, подведомственных МИУ. В частности, замминистра с помощью подконтрольных ему силовиков осуществлял давление на руководителей предприятий, чтобы получить доступ к финансовым потокам. Благодаря созданию так называемых "служб безопасности" люди Лавренюка выводили с предприятий миллионы гривен. Кроме того, замминистра инфраструктуры лично курирует нововведения в портах, которые позволяют увеличить теневые поборы с судовладельцев в портах.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Печерский суд Киева возобновил уголовное дело против Юрий Лавренюка по статье "Служебная халатность", закрытое несколькими месяцами ранее.