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      Лавренюк цепляется за представителей прошлой власти, чтобы остаться при должности, – Лещенко

      12 Читати новину українською
      Юрий Лавренюк
      Юрий Лавренюк / mtu.gov.ua

      Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк планирует использовать свои связи с чиновниками из предыдущей власти, чтобы остаться при должности.

      Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко. Об этом пишут "Украинские новости".

      "Юрий Лавренюк уже занимал аналогичный пост в правительстве Гройсмана. С его именем связывают крышевание всех схем в портах",  написал экс-нардеп.

      Как сообщали СМИ, речь идет о масштабных коррупционных схемах, которые организовал Юрий Лавренюк и его подчиненные на предприятиях, подведомственных МИУ. В частности, замминистра с помощью подконтрольных ему силовиков осуществлял давление на руководителей предприятий, чтобы получить доступ к финансовым потокам. Благодаря созданию так называемых "служб безопасности" люди Лавренюка выводили с предприятий миллионы гривен. Кроме того, замминистра инфраструктуры лично курирует нововведения в портах, которые позволяют увеличить теневые поборы с судовладельцев в портах.

      Ранее сообщалось, что в начале сентября Печерский суд Киева возобновил уголовное дело против Юрий Лавренюка по статье "Служебная халатность", закрытое несколькими месяцами ранее.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Коррупция Юрий Лавренюк Печерский суд Киева
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