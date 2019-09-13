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      Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, – Лещенко

      134 Читать новость на русском
      Юрій Лавренюк
      Юрій Лавренюк / mtu.gov.ua

      Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк планує використовувати свої зв'язки з чиновниками з попередньої влади, щоб залишитися при посаді.

      Про це у своєму Телеграм-каналі написав колишній народний депутат Сергій Лещенко. Про це пишуть "Українські новини".

      "Юрій Лавренюк вже обіймав аналогічну посаду в уряді Гройсмана. З його ім'ям пов'язують кришування всіх схем у портах", написав екснардеп.

      Як повідомляли ЗМІ, мова йде про масштабні корупційні схеми, які організував Юрій Лавренюк та його підлеглі на підприємствах, підвідомчих МІУ. Зокрема, заступник міністра за допомогою підконтрольних йому силовиків здійснював тиск на керівників підприємств, щоб отримати доступ до фінансових потоків. Завдяки створенню так званих "служб безпеки" люди Лавренюка виводили з підприємств мільйони гривень. Крім того, заступник міністра інфраструктури особисто курирує нововведення у портах, які дозволяють збільшити тіньові побори з судновласників у портах.

      Раніше повідомлялося, що на початку вересня Печерський суд Києва поновив кримінальну справу проти Юрія Лавренюка за статтею "Службова недбалість", закриту кількома місяцями раніше.

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      Теги: Новини політики Печерський суд Києва Юрій Лавренюк Корупція
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