Такое заявление-исправление относительно минских договоренностей министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал во время встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Вене.

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В России рассказали, почему не выполняют минские соглашения

Лавров считает, что Россия не может выполнять минские договоренности из-за того, что Украина внесла изменения в законодательство.

Принятые законы, по мнению главы МИД России, не позволяют Киеву выполнить такие обязательства как амнистия боевиков и проведение выборов на Донбассе. Лавров уточнил, что украинские власти якобы не хотят этого делать.

Важно! Минские договоренности не работают только из-за того, что Россия не хочет выполнять свою часть обязанностей. Государство-агрессор системно блокирует переговоры и выдвигает свои условия.

Очередное искажение понятий от Москвы

Кроме того, во время своего выступления Лавров назвал Крымскую платформу, которую посетили представители более 40 стран, "ненастоящим западом". В то же время не признан почти ни одной страной так называемый "референдум", который оккупанты проводили в Крыму в 2014 году, "реальным волеизъявлением".

Справка. Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. В Киев прилетели 46 делегаций, 9 президентов и 4 Премьер-министра. Все участники встречи четко заявили, что Россия – агрессор и оккупант и пообещали поддержать Украину. Если Москва не остановится – ее ждут новые санкции.