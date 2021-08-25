Такое заявление-исправление относительно минских договоренностей министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал во время встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Вене.
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В России рассказали, почему не выполняют минские соглашения
Лавров считает, что Россия не может выполнять минские договоренности из-за того, что Украина внесла изменения в законодательство.
Принятые законы, по мнению главы МИД России, не позволяют Киеву выполнить такие обязательства как амнистия боевиков и проведение выборов на Донбассе. Лавров уточнил, что украинские власти якобы не хотят этого делать.
Очередное искажение понятий от Москвы
Кроме того, во время своего выступления Лавров назвал Крымскую платформу, которую посетили представители более 40 стран, "ненастоящим западом". В то же время не признан почти ни одной страной так называемый "референдум", который оккупанты проводили в Крыму в 2014 году, "реальным волеизъявлением".