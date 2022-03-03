Глава МИД Украины рассказал, что варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать страданиями людей, которые она сама наносит.

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Кулеба рассказал о циничных действиях России

Русская варварская военная тактика состоит в том, чтобы манипулировать страданиями гражданских людей, которые она сама наносит. Теперь Лавров обвиняет Украину в предотвращении эвакуации мирных жителей,

– написал Дмитрий Кулеба.

Дипломат обратился к Лаврову со словами: "Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил беспорядочный обстрел украинских городов".

Украинский министр призвал показать миру, что Россия серьезно относится к переговорам.

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