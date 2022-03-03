Глава МЗС України розповів, що варварська військова тактика Росії полягає у тому, щоб маніпулювати стражданнями людей, які вона сама завдає.
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Кулеба розповів про цинічні дії Росії
Російська варварська військова тактика полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільних людей, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у запобіганні евакуації мирних жителів,
– написав Дмитро Кулеба.
Дипломат звернувся до Лаврова зі словами: "Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив безладний обстріл українських міст".
Український міністр закликав показати світові, що Росія серйозно ставиться до переговорів.
Як може діяти рух опору/ Інфографіка 24 каналу
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