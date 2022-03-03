Росія створює ядерну загрозу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про резолюцію МАГАТЕ. У ній засуджується військова агресія російських терористів.

Це важливо Захоплення Чорнобиля: Україна назвала дії окупантів ядерним тероризмом та звернулася до МАГАТЕ

У резолюції МАГАТЕ вимагає припинити протиправні дії Росії, які загрожують ядерним об'єктам України. Як відомо, окупанти захопили ЧАЕС.

Вітаю резолюцію Ради Керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об'єктам України. Світ об'єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі,

– написав Кулеба.

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