Російським окупантам у ході воєнного вторгнення на територію України вдалося зайняти зону біля ЧАЕС та захопити сумнозвісну атомну електростанцію. Україна вже попередила ворога про можливі наслідки для здоров'я через перебування поблизу ЧАЕС.

До речі Арестович відзвітував про воєнну ситуацію у східних та південних областях України

Захоплення ЧАЕС – це ядерний тероризм

Захоплення військовими окупантів ЧАЕС – це не просто злочин. На думку України, цей факт має всі ознаки ядерного тероризму.

Відповідні українські органи написали відповідне звернення, яке надіслали до МАГАТЕ. Україна вимагає:

негайне припинення вогню та недопущення військ окупантів у зоні ближче 30 кілометрів від ЧАЕС;

звернення МАГАТЕ до НАТО щодо оголошення над Україною зони А2/АD;

активізації штабу ЦІАС МАГАТЕ для недопущення терористичних дій на Чорнобильській АЕС;

виключити доступ Росії до інтелектуальних ресурсів МАГАТЕ з одночасним посиленням контролю та обліку ядерного матеріалу у цій країні.

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