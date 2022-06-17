А второе – это бревно, персонажами которого являются политики и пропагандисты России. Об этом в ютубе 24 канала рассказал Михаил Макарук – представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный.

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Как он рассказал, эти первые карты для военных нужны, чтобы наши армейцы запоминали рожи российских генералов или офицеров. Также есть обычные солдаты, которые "засветились" в разведывательных материалах во время зверств на Киевщине.

Вместо "джокеров" – эмблемы украинских силовых структур, например, Нацгвардии или полиции.

"Обиднейшую" карту после "шестерки", валета, выделили специально для Лаврова, Пескова и Лукашенко.

Эксклюзивные фото игральных карт для военных / фото 24 канала

Вторая колода более публична и несет более психологический эффект, например, в ней "шестерками" указаны марионеточные главари временно оккупированных Луганщины и Донетчины и другие коллаборанты типа Анатолия Шария, червовой "десяткой" стал Илья Кива, валет - Рамзан Кадыров, бубнова а красная – Соловьев.

InformNapalm последовали примеру командования армии США

Ровно 20 лет назад Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде бревна карт.

Военные США в них играли, тем самым запоминали свои цели.

Уже в 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в частности, и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, выпустили два бревна карт военных преступников России и российских политиков и пропагандистов.



Волонтеры InformNapalm последовали примеру командования армии США / Фото Валерия Залужного и InformNapalm



Волонтеры создали игральные карты с изображениями военных преступников

/ Фото Валерия Залужного и InformNapalm



На картах изображены военные преступники РФ, а также российские политики и пропагандисты/ Фото Валерия Залужного и InformNapalm

Полностью интервью с Макаруком об абсурдных действиях россиян и "феномене Валерия Залужного": смотрите видео