А друга – це колода, персонажами якої є політики та пропагандисти Росії. Про це в ютубі 24 каналу розповів Михайло Макарук – речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий.

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Як він розповів, ці перші карти для військових потрібні, аби наші армійці запам'ятовували пики російських генералів або офіцерів. Також є звичайні солдати, які "засвітилися" у матеріалах розвідки під час звірств на Київщині.

Замість "джокерів" – емблеми українських силових структур, наприклад, Нацгвардії чи поліції.

"Найобразливішу" карту після "шістки", валета, виділили спеціально для Лаврова, Пєскова та Лукашенка.

Ексклюзивні фото гральних карт для військових / фото 24 каналу

Друга колода більш публічна і несе більш психологічний ефект, наприклад, в ній "шістками" вказані маріонеткові ватажки тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини і інші колаборанти типу Анатолія Шарія, чирвовою "десяткою" став Ілля Кива, валет – Рамзан Кадиров, бубнова дама – Скабєєва, а чирвова – Соловйов.

InformNapalm наслідували приклад командування армії США

Рівно 20 років тому Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт.

Військові США у них грали, тим самим запам’ятовували свої цілі.

Вже у 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, випустили дві колоди карт воєнних злочинців Росії та російських політиків і пропагандистів.



Волонтери InformNapalm наслідували приклад командування армії США / Фото Валерія Залужного та InformNapalm



Волонтери створили гральні карти зі зображеннями воєнних злочинців

/ Фото Валерія Залужного та InformNapalm



На картах зображені воєнні злочинці РФ, а також російські політики і пропагандисти/ Фото Валерія Залужного та InformNapalm

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