Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал слишком токсичным для мировой арены. Ведь кроме него, Кремль имеет и другие проблемы в международных отношениях.

Лавров выбрал сторону пропаганды. Такое мнение в блоге "Антифейк" высказал Егор Скорина.

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Лавров превратился из дипломата в пропагандиста

По его словам, министр превратился из представителя России в тонком деле международной системы коммуникаций в мелкого пропагандиста. Он потерял свой авторитет среди мировых коллег.

За годы службы путинскому режиму главный российский дипломат потерял личный авторитет в глазах международного дипломатического общества,

– отметил Скорина.

Он отметил, что министр стал лишь еще одним маленьким рупором федеральной пропаганды и токсичным представителем этой страны.

Справка. По информации из Википедии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 9 марта 2004 года.

"Более того, шпионов российского министерства иностранных дел начали массово отправлять на родину. Весной 2021 года отношения России со многими странами Запада ухудшились", – отметил журналист.

С конца марта по конец апреля 2021 года, как он рассказал, российских дипломатов выслали из США и десяти стран Европы – это более 40 человек.

Напомним! США заявили, что высылают 10 российских дипломатов 15 апреля 2021 года. Это сделали в рамках новых санкций против России.

Такие факты негативно влияют на фигуру Лаврова. "Поэтому не за горами день, когда его сменят на менее одиозную фигуру, но не менее верную путинскому режиму", – добавил Скорина.

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