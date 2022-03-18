Соответствующее заявление сделал глава российского зарубежного ведомства Сергей Лавров, сообщает 24 канал. Как показывает опыт, в России нет границ в цинизме целей для обстрелов.

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Россия угрожает уничтожать в Украине грузы с помощью

Любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России,

– пригрозил Лавров.

Более того, он осмелился заявить, что целью оккупантов будут любые грузы, которые государство-агрессор будет рассматривать как военные. Они "станут российскими законными целями, их будут расстреливать".

Также министр добавил, что "передача советских С-300 из других стран в Украину без согласия России незаконна и Москва не допустит этого".

Заметим, мнения о том, что Россия все еще может указывать миру, какое оружие куда доставлять или не доставлять, осталось только в головах самих россиян.

Напомним, на днях стало известно, что США предоставят Украине 800 систем противовоздушной обороны и 9 тысяч противотанковых комплексов.

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