Відповідну заяву зробив глава російського закордонного відомства Сергій Лавров, повідомляє 24 канал. Як показує досвід, у Росії не відчувають межі у цинізмі цілей для обстрілів.

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Росія погрожує знищувати в Україні вантажі з допомогою

Будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною ціллю для Росії,

– пригрозив Лавров.

Ба більше – він насмілився заявити, що метою окупантів будуть будь-які вантажі, які держава-агресорка розглядатиме як військові. Вони "стануть російськими законними цілями, їх розстрілюватимуть".

Також міністр додав, що "передача радянських С-300 з інших країн в Україну без згоди Росії є незаконною і Москва не допустить цього".

Зауважимо, думки про те, що Росія все ще може вказувати світу, яку зброю куди доставляти або не доставляти, залишилися лише у головах самих росіян.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США нададуть Україні 800 систем протиповітряної оборони та 9 тисяч протитанкових комплексів.

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