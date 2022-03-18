Росіяни чинять на території України терор. Внаслідок їхніх цинічних обстрілів продовжують гинути невинні діти.

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Внаслідок атаки росіян загинула дитина

Загарбники 17 березня обстріляли з важкої артилерії село Нові Петрівці на Київщині. Це призвело до руйнування багатоквартирного будинку та пошкоджень сусідніх житлових будинків.

Та найгірше – внаслідок обстрілів загинула дворічна дитинка. Крім того, ще четверо людей отримали травми.

Очевидці трагедії розповіли 24 каналу, що життя дитини обірвалося через внутрішні пошкодження, отримані від ударної хвилі.



Зруйнований після атаки росіян будинок / Фото очевидців, надане 24 каналу

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