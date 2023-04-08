Об этом 24 Каналу рассказал Валентин Гладких – политолог. По его словам, российская пропаганда не сможет заставить весь мир поверить в свою ложь.

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Россия снова действует коварно

Валентин Гладких объяснил, что цель России ясна. Она хочет возвратиться на рынок со своей продукцией.

Они будут надеяться, если сейчас под их давлением удастся вернуть свое зерно на мировой рынок и протиснуть решение о возврате минеральных удобрений российского производства на мировой рынок, то это воспримут как своеобразный сигнал, что все окей,

– подчеркнул он.

По его мнению, Россия не оставляет попыток дальше обходить санкции, впрочем, у нее ничего не получится.

Валентин Гладких рассказал, какие планы у России на украинское зерно: смотрите видео

Очередное преступление России

Политолог рассказал, что россиянам вряд ли удастся сейчас достичь целей в зерновом вопросе, которые им не удается реализовать уже год.

К тому же, все прекрасно знают, что препятствование вывозу зерна – это преступления России.

"Нужно понимать, что украинское зерно играло значительную роль на этом рынке и из-за разрыва логистических цепочек, российской агрессии и того, что они блокируют украинские порты, препятствуют судоходству, миллионы людей в проблемных регионах оказались на грани выживания", – подчеркнул он.

По его словам, россияне прибегают к шантажу под эгидами какой-либо организации.

Россияне провоцируют голод в мире

Политолог обратил внимание, что позиция России действительно цинична, нагла и лжива.

Россияне своими руками буквально столкнули мир с огромными проблемами из-за войны в Украине.

Если всего этого не было, то в принципе никаких проблем с продовольствием на мировом рынке не было бы, а миллионы людей не рисковали бы умереть от голода!

– убежден он.

По его мнению, россияне вроде бы не понимают истину причину и пытаются сделать во всем виновной Украиной. Для этого используют пропаганду, впрочем, напрасно надеются, что в их ложь поверят европейские страны или США.

Зерновой вопрос: основной