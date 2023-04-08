Про це 24 Каналу розповів Валентин Гладких – політолог. За його словами, російська пропаганда не зможе змусити увесь світ повірити у свою брехню.

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Росія знову діє підступно

Валентин Гладких пояснив, що ціль Росії зрозуміла. Вона хоче повернутися на ринок зі своєю продукцією.

Вони будуть сподіватися, якщо зараз під їхнім тиском вдасться повернути своє зерно на світовий ринок і протиснути рішення про повернення мінеральних добрив російського виробництва на світовий ринок, то це сприймуть як своєрідний сигнал, що все окей,

– наголосив він.

На його думку, Росія не залишає спроб далі обходити санкції, втім у неї нічого не вийде.

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Черговий злочин Росії

Політолог розказав, що росіянам навряд чи вдасться зараз досягнути тих цілей в зерновому питанні, які їм не вдається реалізувати вже рік.

До того ж всі прекрасно знають, що перешкоджання вивезенню зерна – це злочини Росії.

"Треба розуміти, що українське зерно відігравало значну роль на цьому ринку й через розрив логістичних ланцюжків, російську агресію і те, що вони блокують українські порти, перешкоджають судноплавству, мільйони людей в проблемних регіонах опинилися на межі виживання", – наголосив він.

За його словами, росіяни вдаються до шантажу під уявними егідами якоїсь організації.

Росіяни провокують голод у світі

Політолог звернув увагу, що позиція Росії дійсно цинічна, нахабна та брехлива.

Росіяни своїми руками буквально зіштовхнули світ із величезними проблемами через війну в Україні.

Якщо всього цього не було, то в принципі ніяких проблем із продовольством на світовому ринку не було б, а мільйони людей не ризикували б померти від голоду!

– переконаний він.

На його думку, росіяни ніби не розуміють істину причину та намагаються зробити у всьому винною Україною. Для цього використовують пропаганду, втім марно сподіваються, що в їхню брехню повірять європейські країни чи США.

Зернове питання: основне