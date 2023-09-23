Если точнее, то он говорил о формуле мира, предложенной Владимиром Зеленским. Также, руководствуясь кремлевской методичкой, нес бред о зависимости Украины от "западных кураторов".

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У Лаврова истерика из-за формулы мира

По словам главы никому не нужного министерства, формулу мира, которую предложил Владимир Зеленский, невозможно реализовать. В то же время, он делал акцент именно на том, что Украина воюет не за свою независимость и суверенность, а потому, что так сказали "западные кураторы".

Все знают, что формула мира совершенно нереализуемая. Но в то же время утверждают, что нет иного пути к переговорам. И вообще нужно победить Россию на поле боя. Вот что мы слышим и обычно делаем выводы на поле боя,

– заявил Лавров.

Обратим внимание! Формула мира, предложенная Владимиром Зеленским, предполагает полный вывод русских войск с территории Украины. Также речь идет о возвращении всех депортированных граждан, в частности детей, которых россияне незаконно усыновили. А также говорится о ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Что-то там заговорил о переговорах

Не обошел Сергей Лавров темы переговоров. Он убеждал всех присутствующих, что Россия готова к процессу. Но "никаких предложений об остановке огня рассматривать не будет, потому что однажды Москву уже обманули".

А еще он рассказывал, что Россия якобы уважает территориальную целостность Украины. Но обратил внимание на то, что до сих пор очень болит Кремль. Мол, если бы наше государство не стремилось к НАТО, то у Путина не подгорало бы. Так мы ему и поверили.

По словам Лаврова, Декларация независимости содержала важный момент для России. Речь идет о том, что Украина "будет внеблоковым государством, не будет вступать ни в какие военные альянсы". Мол, в этой редакции и при этих условиях Кремль "целостность Украины поддерживает".