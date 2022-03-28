Об этом 28 марта заявил глава ведомства Сергей Лавров. Российские СМИ написали, что сейчас идет подготовка соответствующего проекта указа.

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О чем говорил Лавров

Россия заговорила о мерах визового характера "из-за недружественных действий ряда иностранных государств". В документе будет ряд ограничений относительно въезда на территорию России.

Министр иностранных дел государства-агрессора напомнил о принятых накануне поправках в законодательство, которые предусматривают возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Раньше их можно было применять только в отношении американцев.

Кому хотят ограничить въезд

Дальше Лавров разъяснил, кого будут касаться новые ограничения. "Это, прежде всего, те, кто причастен к совершению преступлений в отношении россиян за рубежом. Это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций России", – заявил он.

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