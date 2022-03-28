Про це 28 березня заявив глава відомства Сергій Лавров. Російські ЗМІ написали, що наразі тримає підготовка відповідного проєкту указу.

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Про що говорив Лавров

Росія заговорила про заходи візового характеру "через недружні дії низки іноземних держав". У документі буде низка обмежень щодо в'їзду на територію Росії.

Міністр закордонних справ держави-агресорки нагадав про схвалені напередодні поправки до законодавства, які передбачають можливість застосування заходів обмежувального характеру щодо будь-яких іноземних громадян, а також осіб без громадянства. Раніше їх можна було застосовувати лише щодо американців.

Кому хочуть обмежити в'їзд

Далі Лавров роз'яснив, кого стосуватимуться нові обмеження. "Це насамперед ті, хто причетний до скоєння злочинів щодо росіян за кордоном. Це особи, які здійснюють необґрунтоване юридичне переслідування наших людей. І ті, хто ухвалює необґрунтовані рішення, які порушують права та законні інтереси громадян та організацій Росії", – заявив він.

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