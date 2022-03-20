Керівництво країни-окупанта продовжує марити. Агресор намагається усіляко виправдати своє вторгення в Україну, байдуже, що його аргументи – це маячня, повірити у яку можуть лише росіяни.

Читайте також ЗСУ зруйнували план Кремля щодо захоплення великих міст, – американські аналітики

Черговий маразм Лаврова

Російський чиновник заявив, що організація миротворчої місії НАТО в Україні – це "демагогія", а насправді ж мета зовсім інша.

Якби рішення було прийняте – більша частина миротворчих сил вийшла б з Польщі та взяла б під контроль Львів та Західну Україну,

– видав Лавров.

Заяви російських чиновників вкотре показують, що агресори живуть своєю реальністю та готові брехати з будь-якого приводу, тож повна ізоляція окупантів від цивілізованого світу цілком логічна та необхідна.

Дивіться також: Путін не захоче вступати в конфлікт з НАТО