Руководство страны-оккупанта продолжает бредить. Агрессор пытается всячески оправдать свое вторжение в Украину, безразлично, что его аргументы – это бред, поверить в который могут только россияне.

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Очередной маразм Лаврова

Российский чиновник заявил, что организация миротворческой миссии НАТО в Украине – это "демагогия", а на самом же деле цель совсем другая.

Если бы решение было принято – большая часть миротворческих сил вышла бы из Польши и взяла бы под контроль Львов и Западную Украину,

– выдал Лавров.

Заявления российских чиновников в очередной раз показывают, что агрессоры живут своей реальностью и готовы врать по любому поводу, поэтому полная изоляция оккупантов от цивилизованного мира вполне логична и необходима.

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