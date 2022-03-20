Сообщается, что военная кампания России была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и ряда других украинских городов.

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Какие данные предоставил Институт по изучению войны

По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в нескольких предусмотренных направлениях, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.

Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы сделать паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках достичь своих целей, но это у него не получится.

Кроме того, аналитики считают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить результат начальной кампании по захвату крупных городов Украины.

Потенциальный тупик

Аналитики считают, что Россия завела войну в тупик – состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, которые принципиально не меняют обстоятельства.

По словам Института по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить урон российским военным,

– говорят аналитики.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что некоторые подразделения оккупантов уничтожены на 80–90%: оккупанты потеряли по меньшей мере 14 тысяч солдат.

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