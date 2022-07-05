Соответствующие фото опубликовала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Ее, похоже, ничего не смутило на этом фото, а вот люди не оставили без внимания вазу с золотой свастикой.

Внимание Лавров открыто заявил о войне с Западом: обвиняет ЕС и НАТО в коалиции против России

Захарова похвасталась "высоким приемом"

Пропагандистка написала, что для переговоров ее шефа в государственном дворце в Улан-Баторе установили юрту. У трапа самолета его встретили девушки в национальных костюмах, угощавшие традиционным аарулом, который напоминает сухой сыр.

Переговоры главы российской делегации Сергея Лаврова с президентом Монголии в Улан-Баторе. Для высоких гостей в государственном дворце установлена юрта,

– подписала фото Захарова.

Ваза со свастикой буквально ключевая фигура на фото / Фото телеграм Захаровой

Впрочем, пользователи сети комментировали лишь свастику нацистской Германии. Они писали комментарии, например, как "Нужно немедленно денацифицировать Улан-Батор!", намекая на озвученные Кремлем "цели" вторжения его войск в Украину 24 февраля.

Свастика на вазе во время встречи Лаврова / Фото Скриншот

Свастика – древний символ, который до его использования нацистами присутствовал во многих культурах, в частности, в индуизме, джайнизме, буддизме.

При этом в российском законодательстве разница между нацистской свастикой и символом солнца не прописана.

Поэтому публикация фото с Лавровым подпадает под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики или символики, подобной ей по степени смешения), или ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Примечательно, что в феврале российские силовики арестовали на 15 суток оппозиционерку Марию Алехину за фото с индийской свастикой. Арестуют ли Лаврова и Захарову, как только те вернутся из поездки – пока неизвестно.

Россия постоянно обвиняет в нацизме других

Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". Так Россия использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину.

Бессмысленные и иногда грязные заявления раздаются в сторону Украины часто из уст и самого Лаврова. В частности, он заявил, что якобы еврейская кровь не может быть гарантом того, что человек не нацист, потому что Адольф Гитлер "также имел еврейское происхождение". Да и вообще, Лавров высказался, что, мол, наибольшими антисемитами являются сами евреи.

Недавно Лавров сказал, что Россия не нападала на Украину: смотрите видео