Відповідні фото опублікувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Її схоже, нічого не збентежило на цьому фото, а ось люди не залишили без уваги вазу із золотою свастикою.

Увага Лавров відкрито заявив про війну з Заходом: звинувачує ЄС і НАТО в коаліції проти Росії

Захарова похизувалась "високим прийомом"

Пропагандистка написала, що заради переговорів її шефа у державному палаці в Улан-Баторі встановили юрту. Біля трапу літака його зустріли дівчата у національних костюмах , які частували традиційним аарулом, який нагадує сухий сир.

Переговори глави російської делегації Сергія Лаврова з президентом Монголії в Улан-Баторі. Для високих гостей у державному палаці встановлено юрту,

– підписала фото Захарова.

Ваза зі свастикою буквально ключова фігура на фото / Фото телеграм Захарової

Втім користувачі мережі коментували лише свастику нацистської Німеччини. Вони писали коментарі, як от "Потрібно негайно денацифікувати Улан-Батор!", натякаючи на озвучені Кремлем "цілі" вторгнення його військ в Україну 24 лютого.

Свастика на вазі під час зустрічі Лаврова / Фото Скриншот

Свастика – стародавній символ, який, до його використання нацистами, був присутній у багатьох культурах, зокрема в індуїзмі, джайнізмі, буддизмі.

При цьому у російському законодавстві різниця між нацистською свастикою та символом сонця ніяк не прописана.

Тож, публікація фото з Лавровим підпадає під статтю 20.3 КоАП РФ (пропаганда та публічне демонстрування нацистської символіки або символіки, подібної до неї до ступеня змішування), або ст. 354.1 КК РФ (реабілітація нацизму).

Примітно, що у лютому російські силовики заарештували на 15 діб опозиціонерку Марію Альохіну за фото з індійською свастикою. Чи заарештують Лаврова із Захарову, як ті повернуться з поїздки – поки невідомо.

Росія постійно звинувачує у нацизмі інших

Російська пропаганда постійно безпідставно звинувачує українців "у нацизмі". Так Росія використовує фейкові звинувачення для виправдання широкомасштабного вторгнення до суверенної України.

Безглузді і подекуди брудні заяви лунають у бік України часто з вуст і самого Лаврова. Зокрема, він заявив, що нібито єврейська кров не може бути гарантом того, що людина не нацист, бо нібито Адольф Гітлер "також мав єврейське походження". Та й узагалі Лавров висловився, що нібито найбільшими антисемітами є самі євреї.

Нещодавно Лавров сказав, що Росія не нападала на Україну: дивіться відео