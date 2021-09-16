Более того, по результатам расследования, сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.
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Что известно о любовнице Лаврова
Как утверждают журналисты-расследователи, любовницу Лаврова зовут Светлана Полякова. Она якобы имеет большое влияние в МИД России и из-за нее даже уволили нескольких чиновников. В то же время сама женщина занимается актерством и работает в киноиндустрии.
Госпожа Полякова имеет большой автопарк и много недвижимости, а падчерица Лаврова – Полина Полякова – приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 миллиона фунтов, когда ей был всего лишь 21 год.
Любовница Лаврова / Скриншот из видео с ютуб-канала Алексея Навального
Элитный автопарк Светланы Поляковой и ее родственников / Фото PlatesMania
Журналисты сообщили, что Полякова и ее дочь, а также вероятная теща Лаврова часто сопровождают его во время международных официальных визитов за границу.
Связь с олигархом Дерипаском
Журналисты зафиксировали, что тайная семья Лаврова постоянно отдыхает на виллах и яхтах Олега Дерипаски за границей и в России. Вероятно, в обмен на это Лавров лоббирует интересы Дерипаски во власти. Этому есть несколько подтверждений:
- Лавров помогал олигарху получить американскую визу;
- Российский министр решал бизнес-вопросы Дерипаски в Гвинее, где у олигарха есть производство, а на Ямайке – добился инвестиций глинозема для компании "Русал";
- Санкции Запада против компаний Дерипаски Лавров называет "русофобией, похожей на геноцид".
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