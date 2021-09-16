Более того, по результатам расследования, сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

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Что известно о любовнице Лаврова

Как утверждают журналисты-расследователи, любовницу Лаврова зовут Светлана Полякова. Она якобы имеет большое влияние в МИД России и из-за нее даже уволили нескольких чиновников. В то же время сама женщина занимается актерством и работает в киноиндустрии.

Госпожа Полякова имеет большой автопарк и много недвижимости, а падчерица Лаврова – Полина Полякова – приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 миллиона фунтов, когда ей был всего лишь 21 год.



Любовница Лаврова / Скриншот из видео с ютуб-канала Алексея Навального



Элитный автопарк Светланы Поляковой и ее родственников / Фото PlatesMania

Журналисты сообщили, что Полякова и ее дочь, а также вероятная теща Лаврова часто сопровождают его во время международных официальных визитов за границу.

Впечатляет! У женщин нет должностей в МИД России, однако они путешествуют с российской делегацией за государственный счет и указывают целью своих визитов дипломатические встречи.

Связь с олигархом Дерипаском

Журналисты зафиксировали, что тайная семья Лаврова постоянно отдыхает на виллах и яхтах Олега Дерипаски за границей и в России. Вероятно, в обмен на это Лавров лоббирует интересы Дерипаски во власти. Этому есть несколько подтверждений:

Лавров помогал олигарху получить американскую визу;

Российский министр решал бизнес-вопросы Дерипаски в Гвинее, где у олигарха есть производство, а на Ямайке – добился инвестиций глинозема для компании "Русал";

Санкции Запада против компаний Дерипаски Лавров называет "русофобией, похожей на геноцид".

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