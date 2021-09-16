Ба більше, за результатами розслідування, сам чиновник живе коштом олігарха Олега Дерипаски.

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Що відомо про коханку Лаврова

Як стверджують журналісти-розслідувачі, коханку Лаврова звати Світлана Полякова. Вона нібито має великий вплив у МЗС Росії й через неї навіть звільнили кількох чиновників. Водночас сама жінка займається акторством і працює в кіноіндустрії.

Пані Полякова має великий автопарк і багато нерухомості, а падчерка Лаврова – Поліна Полякова – придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 мільйона фунтів, коли їй був лише 21 рік.



Коханка Лаврова / Скриншот з відео з ютуб-каналу Олексія Навального



Елітний автопарк Світлани Полякової та її родичів / Фото PlatesMania

Журналісти повідомили, що Полякова та її дочка, а також ймовірна теща Лаврова часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон.

Вражає! У жінок немає посад в МЗС Росії, проте вони подорожують з російською делегацією державним коштом і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

Зв'язок з олігархом Дерипаском

Журналісти зафіксували, що таємна сім'я Лаврова постійно відпочиває на віллах і яхтах Олега Дерипаски за кордоном і в Росії. Ймовірно, в обмін на це Лавров лобіює інтереси Дерипаски у владі. Підтверджень цього є декілька:

Лавров допомагав олігарху отримати американську візу;

Російський міністр розв'язував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де в олігарха є виробництво, а на Ямайці – домігся інвестицій глинозему для компанії "Русал";

Санкції Заходу проти компаній Дерипаски Лавров називає "русофобією, схожою на геноцид".

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