Несмотря на слова министра Сергея Лаврова, он знает правду о зверствах, которые российская армия совершает на территории Украины.

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Будущая война будет решаться на передовой, но каждая война заканчивается соглашением

Кулеба вспомнил о последней встрече с Лавровым в Стамбуле. Он отметил, что переговоры с Россией не означают, что Украина простит то, что сделали российские войска.

Российские официальные лица знают о том, что делают российские войска, об их преступном поведении. И что бы там министр Лавров ни говорил, он знает правду, он знает о зверствах российской армии в Украине. В последний раз, когда мы встречались в Стамбуле, мы знали, на какой позиции стоит каждая сторона. Переговоры не означают, что я лично или моя страна простим то, что сделали российские войска,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что будущее этой войны будет решаться на передовой, на поле боя и в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где принимают решения о санкциях и поставках оружия. Кулеба признал, что дипломатия не является центральной опорой урегулирования мира.

Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя. Это верно. Но каждая война, каждая отдельная война в истории человечества заканчивалась соглашением, и мы должны понимать, какими будут основные параметры этого соглашения.

– сказал министр иностранных дел Украины.

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