С начала российско-украинской войны Украина уже переживает мощный краш-тест на общественную устойчивость. А в 2020 к угрозе войны добавился стресс эпидемии COVID-19, которая коснулась жизни и здоровья людей во всем мире.

Эпидемия обострила и выявила уязвимые места в способности публичной власти – государственной власти и местного самоуправления – вовремя и эффективно реагировать на вызовы для безопасности людей. Также эпидемия показала, насколько важным в демократии является институт публичной власти и доверие граждан к обоснованности решений и действий, к которым власть прибегает сама и призывает своих граждан.

Поэтому опыт того, как публичные власти и люди реагируют на вызов эпидемии, является явным фоном для исследования общественной устойчивости. Переживая ограничения в доступе к определенным услугам из-за угрозы эпидемии, люди способны лучше оценить, насколько те или иные услуги являются для них критическими и насколько люди осведомлены, кто отвечает за предоставление таких услуг – государственная власть, местная власть, или частный собственник, и какие ожидания от государства в предоставлении этих услуг.

Эпидемия стала прежде всего вызовом для системы здравоохранения. В то же время реакция на угрозу здоровью граждан и предотвращение перенагрузки учреждений здравоохранения затронула деятельность смежных сфер. Оказалось, что такие сферы как образование, транспорт и коммунальные услуги также являются очень чувствительными к угрозам.

Отчет, который презентуется ниже, исследует ожидания или предположения людей в отношении услуг, которые для них являются критическими (Части І и II), а также предлагает оценку устойчивости критической инфраструктуры сквозь анализ законодательного поля, которое регулирует вопросы собственности и управления критической инфраструктурой, а также политического контекста, в котором это поле формировалось (Часть III).

Часть І Исследование представлений жителей относительно особенностей функционирования систем жизнеобеспечения [результаты количественного исследования]

Часть II Исследование функционирования систем жизнедеятельности населения в условиях национального карантина [кейс-стади]

Часть III Институциональная способность: Юридический и политический контекст [устойчивость инфраструктуры]

Поскольку сфера общественной устойчивости и устойчивости критической инфраструктуры является новой в исследованиях, авторы проекта не так претендуют на полноту выводов и рекомендаций, как имеют целью поощрить дальнейший поиск решений для Украины.

Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине, Отдела публичной дипломатии НАТО и Траста Черного моря Немецкого фонда Маршала.