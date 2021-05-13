Вода, энергетика, транспорт: Ле Мэр рассказал о важности Украины как партнера для Франции
Брюно Ле Мэр отметил, что Украина и Франция имеют давнюю историю отношений. Политик подчеркнул, что он полон решимости открыть новую главу в этом длительном экономическом пути.
Источник:Интерфакс-Украина
Министр экономики, финансов и восстановления Франции Ле Мэр рассказал, что в Украине есть значительная сеть французских компаний. Сейчас их – 160. Там работают 30 000 человек.
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По словам Ле Мэра, французские компании стали ведущими международными работодателями в Украине.
Мы также хотим укрепить наши связи с очень конкретными секторами: коммунальными службами, занимающимися распределением питьевой воды, энергетикой, инфраструктурой и транспортом, такими как поезда, здравоохранение и, конечно, сельское хозяйство,
– подчеркнул министр.
Ле Мэр заметил, что во всех этих сферах можно углубить и расширить отношения.
Детали от Ле Мэра
- Наиболее желательной для французских предпринимателей реформой является обновление судебной системы.
- Она имеет жизненно важное значение для борьбы с коррупцией, ускорения экономического развития, а также улучшения деловой среды и стимулирования иностранных инвестиций.
- Реформы, которые проводит президент Владимир Зеленский, являются правильными для повышения инвестиционной привлекательности Украины.
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