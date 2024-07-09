Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на собственные источники. Заметим, еще недавно пророссийская лидер французских ультраправых заявила, что премьер-министр от ее партии в случае победы не позволит Киеву применять французское дальнобойное оружие для ударов по России.

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Против Ле Пен начали расследование из-за финансирования на выборах

Согласно обнародованной информации, + было начато только недавно.

Отмечается, что это решение приняли после апрельского отчета Национальной комиссии по контролю за избирательными кампаниями и политическими финансами (CNCCFP). Ведь во время каждых выборов кандидатам запрещено превышать лимит расходов, установленный законом.

Поэтому CNCCFP проверяет избирательные счета каждого кандидата на предмет соблюдения установленных лимитов. Если они придерживались правил, государство возмещает часть их расходов на предвыборную кампанию.

Однако в противном случае CNCCFP может уменьшить сумму возмещения, предоставленную государством, и, при необходимости, передать дело для расследования. Поэтому, комиссия направила официальное сообщение прокуратуре Парижа по избирательному счету Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года.

Недавно CNCCFP отметила, что она "довольно часто" сообщала прокуратуре, в частности прокуратуре Парижа, о фактах, которые могут составлять уголовные преступления. В частности, комиссия направила сообщение прокуратуре Парижа и в отношении других кандидатов.

К слову, по результатам второго тура парламентских выборов во Франции партия "Народный фронт" обеспечила себе первое место, а коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" заняла второе место. На третьем месте – ультраправая партия "Национальное объединение", которой ранее прогнозировали победу на выборах.