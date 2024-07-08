Победу во втором туре выборов во Францию одержала левая коалиция "Народный фронт". Ранее о победе этой партии прогнозировали результаты экзитполов.

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В Министерстве внутренних дел Франции рассказали, что по результатам второго тура парламентских выборов во Франции партия "Народный фронт" обеспечила себе первое место, а коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" заняла второе место. На третьем месте – ультраправая партия "Национальное объединение", которой ранее прочили победу на выборах.

Таким образом "Народный фронт" получил 182 места в парламенте, коалиция "Разом" – 168 мест, а "Национальное объединение" – 143 места.



Официальные результаты второго тура выборов во Франции / Скриншот 24 Канала

В целом французский парламент состоит из 577 мест, остальные места были распределены между независимыми кандидатами и представителями различных правых и левых фракций.

Стоит отметить, что ни одна из партий, которая прошла во французский парламент не получила абсолютного большинства, ведь для этого нужно 289 мест. Поэтому французским политсилам придется формировать коалицию из нескольких партий, которые пройдут после официальных объявлений результатов выборов.

Кроме того, лидер левых во Франции Жан-Люк Меланшон призвал президента Макрона доверить должность премьер-министра его силе. После этого глава французского правительства Габриэль Атталь подал в отставку.

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