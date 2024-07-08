Перемогу у другому турі виборів у Францію здобула ліва коаліція "Народний фронт". Раніше про перемогу цієї партії прогнозували результати екзитполів.
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Які офіційні результати виборів до парламенту Франції
У Міністерстві внутрішніх справ Франції розповіли, що за результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Народний фронт" забезпечила собі перше місце, а коаліція президента Еммануеля Макрона "Разом" посіла друге місце. На третьому місці – ультраправа партія "Національне об'єднання", якій раніше прокували перемогу на виборах.
Таким чином "Народний фронт" отримав 182 місця в парламенті, коаліція "Разом" – 168 місць, а "Національне об'єднання" – 143 місця.
Офіційні результати другого туру виборів у Франції / Скриншот 24 Каналу
Загалом французький парламент складається з 577 місць, решта місць були розподілені між незалежними кандидатами та представниками різних правих і лівих фракцій.
Варто зазначити, що жодна з партій, яка пройшла у французький парламент не отримала абсолютної більшості, адже для цього потрібно 289 місць. Тому французьким політсилам доведеться формувати коаліцію з кількох партій, які пройдуть після офіційних оголошень результатів виборів.
Окрім того, лідер лівих у Франції Жан-Люк Меланшон закликав президента Макрона довірити посаду прем'єр-міністра його силі. Після цього глава французького уряду Габріель Атталь подав у відставку.
Якими були результати екзитполів другого туру у Франції
- За даними прогнозу Elabe, який виконали на замовлення BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, альянс лівих сил "Народний фронт" лідирував у перегонах за місця в Національних зборах і міг отримати від 175 до 205 місць у парламенті. Тим часом пропрезидентський блок "Разом" був на другому місці, з прогнозами, що він міг отримати від 150 до 175 місць.
- Водночас "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен та Джорданом Барделла, яке, згідно з опитуваннями, було лідером і потенційно могло отримати абсолютну більшість, замість цього, за даними екзитполів, могло посісти третє місце і отримати від 115 до 150 місць у парламенті.
- Варто зазначити, що за результатами першого туру виборів перемогу здобула саме ультраправа партія "Національне об'єднання". Тоді політсила отримала 33,13% голосів, а "Народний фронт" – 27,99%.