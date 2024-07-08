Перемогу у другому турі виборів у Францію здобула ліва коаліція "Народний фронт". Раніше про перемогу цієї партії прогнозували результати екзитполів.

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Які офіційні результати виборів до парламенту Франції

У Міністерстві внутрішніх справ Франції розповіли, що за результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Народний фронт" забезпечила собі перше місце, а коаліція президента Еммануеля Макрона "Разом" посіла друге місце. На третьому місці – ультраправа партія "Національне об'єднання", якій раніше прокували перемогу на виборах.

Таким чином "Народний фронт" отримав 182 місця в парламенті, коаліція "Разом" – 168 місць, а "Національне об'єднання" – 143 місця.



Офіційні результати другого туру виборів у Франції / Скриншот 24 Каналу

Загалом французький парламент складається з 577 місць, решта місць були розподілені між незалежними кандидатами та представниками різних правих і лівих фракцій.

Варто зазначити, що жодна з партій, яка пройшла у французький парламент не отримала абсолютної більшості, адже для цього потрібно 289 місць. Тому французьким політсилам доведеться формувати коаліцію з кількох партій, які пройдуть після офіційних оголошень результатів виборів.

Окрім того, лідер лівих у Франції Жан-Люк Меланшон закликав президента Макрона довірити посаду прем'єр-міністра його силі. Після цього глава французького уряду Габріель Атталь подав у відставку.

Якими були результати екзитполів другого туру у Франції